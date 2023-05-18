عقوبات للتجمهر قرب الوديان والسدود أثناء سقوط الأمطار

أبوظبي (وام)

قررت وزارة الداخلية -حرصاً على سلامة المجتمع والإجراءات الوقائية لتعزيز البيئة الآمنة للطرق- تحديث المادة (1) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997م واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة (1995) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017) لتشمل بالإضافة إلى النقاط المهمة الأخرى، نقاطاً تعزز السلامة المرورية أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار وعدداً من المخالفات المرتبطة بهذه الإجراءات الوقائية.

تستهدف هذه التعديلات تعزيز جهود الجهات المعنية بصورة قانونية ومؤسسية إجراءاتها الوقائية المتخذة في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث والتداعيات الناتجة عن سقوط الأمطار الكثيف وتقلبات الحالة الجوية وجاءت الإضافات على مواد القانون لتعزز من هذه الإجراءات وتؤكد أهمية اتباع التعليمات واشتراطات السلامة.

وقال العميد المهندس حسين الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن الجهود متواصلة في تعزيز نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها الرشيدة في أن تكون أفضل مكان والأكثر أمناً وسلامة في العالم وأضاف: «نعمل ضمن جهود مؤسسية قائمة على التحديث والتطوير والاستجابة لمواكبة المتغيرات».

وأوضح أن التعديلات شملت إضافة مواد مثل عدم التجمهر بالقرب من الوديان الجارية والسدود أثناء سقوط الأمطار وعدم دخول الوديان أثناء جريانها أياً كان مستوى الخطورة وعدم التسبب بإعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية، إلى جانب إضافة مخالفات متعلقة بذلك.

وجاءت هذه التعديلات إلى جانب المواد المهمة والأساسية في القانون التي تحث مستعملي الطريق من قائدي المركبات والمشاة على الالتزام ببذل أقصى عناية للحيطة والحذر اللازمين وعدم تعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر واتباع قواعد وآداب المرور وإشاراته وعلاماته وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور في مسلكهم وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور والدفاع المدني وموظفي هيئات الطوارئ والكوارث والأزمات في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وعدم الإضرار بالآخرين أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.

وبخصوص المخالفات الجديدة أوضح الحارثي أنه تم إضافة مخالفات جديدة إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 متعلقة بالإجراءات الوقائية الواردة بالقرار والتي تتعلق بالتصرف الآمن أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة حيث نصت المادة ( 113) على أن مخالفة «التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة» هي غرامة (1000) درهم و(6) نقاط مرورية تضاف لملف السائق، ونصت المادة ( 114) على أن مخالفة «دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها» هي (2000) درهم و(23) نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة لمدة ( 60) يوماً، فيما تنص المادة رقم (117) على أن مخالفة «إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية» هي غرامة (1000) درهم و(4) نقاط مرورية إلى جانب حجز المركبة لمدة ( 60) يوماً.