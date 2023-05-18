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أحمد بن سعيد يشهد تخريج دفعة من جامعة «روتشستر»

أحمد بن سعيد لدى تكريم أحد الخريجين (وام)
19 مايو 2023 01:25

دبي (وام) 

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برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، احتفلت جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها، بتخريج 250 منتسباً في برامج البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي الأكاديمي 2022-2023، منهم أول دفعة من خريجي ماجستير الدراسات المهنية في استشراف المستقبل والتخطيط.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن المستقبل للوظائف القائمة على التكنولوجيا والابتكار وحلول الاستفادة القصوى من المعلومات والبيانات، ودبي كوجهة لاستثمارات الاقتصاد الرقمي ونموذج عالمي للمناطق الاقتصادية، أرست سابقة على مستوى المنطقة بتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية متكاملة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي نصّ عليها البند السادس في وثيقة الخمسين التي أعلن عنها سموه ووجّه من خلالها بتحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة.
وأثنى سموه على الخريجين مهنئاً إياهم وذويهم بما حققوه.
وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي، التزام الجامعة في بناء العقول وصقل المهارات ورفع مستوى تنافسية أسواق العمل، مؤكداً دور الجامعة في تخريج أجيال من الكفاءات العلمية القادرة على القيام بأدوار مؤثرة في دفع جهود التطوير والتنمية في دولة الإمارات أو على مستوى العالم، بما يرسخ مكانة دبي كمنصة مصدرة للمواهب المبدعة والكفاءات العالية.
ولفت الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، إلى أن التعليم الأكاديمي المتقدم والخبرات العملية النوعية في بيئة جامعية داعمة للبحث والتطوير والابتكار يعد المعادلة الأمثل لتخريج مواهب شابة قادرة على قيادة قطاعات المستقبل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. من جانبه، قال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا فـي دبـي: «منذ عام 2010 خرّجت الجامعة، 1725 خريجة وخريجاً فـي تخصصات البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات الأكاديمية الحيوية في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والإدارة والمعلومات، واليوم احتفلنا بتخريج أول دفعة من طلبة برنامج استشراف المستقبل والتخطيط تماشياً مع جهود ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية للمستقبل. وشملت التخصصات التي تخرّج فيها طلبة البكالوريوس الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والتسويق، والأعمال الإدارية الدولية، والتمويل، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السبراني».

أحمد بن سعيد
الإمارات
دبي
جامعة روتشستر
جامعة روتشستر للتكنولوجيا
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