تفاهم بين «ديوان المحاسبة» وهيئة النزاهة الاتحادية العراقية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة، القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في مقر الديوان بالعاصمة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من حرص ديوان المحاسبة في دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات المهنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في إطار الجهود الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان لتعزيز التعاون والتعرف إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة شبهات الفساد المالي والإداري وتعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية والنزاهة.

كما ناقش الجانبان أهمية بناء علاقات استراتيجية في العديد من المجالات التي من شأنها الارتقاء بالقدرات والكفاءات في سبيل حماية المال والموارد العامة واستدامتها.

وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: «سعداء بلقائنا القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية والوفد المرافق له لبناء أفضل الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين انطلاقاً من رؤيتنا في تعزيز أسس النزاهة والشفافية والمسؤولية».

ومن جهته، قال المتحدث باسم هيئة النزاهة الاتحادية العراقية: «شراكتنا استراتيجية مع ديوان المحاسبة في دولة الإمارات، وقد اطلعنا على العديد من المبادرات المهمة في مجال مكافحة شبهات الفساد المالي والإداري، فضلاً عن آليات تعزيز مفاهيم المساءلة والنزاهة وإشراك المجتمع في محاربة أية شبهات ذات علاقة بإساءة استخدام المال والموارد العامة».

وتعد هيئة النزاهة العراقية هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته.