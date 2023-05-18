الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين «ديوان المحاسبة» وهيئة النزاهة الاتحادية العراقية

حميد أبو شبص وحيدر حنون والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
19 مايو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022

التقى معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة، القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في مقر الديوان بالعاصمة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من حرص ديوان المحاسبة في دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات المهنية على المستويين الإقليمي والدولي. 
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في إطار الجهود الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان لتعزيز التعاون والتعرف إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة شبهات الفساد المالي والإداري وتعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية والنزاهة.
كما ناقش الجانبان أهمية بناء علاقات استراتيجية في العديد من المجالات التي من شأنها الارتقاء بالقدرات والكفاءات في سبيل حماية المال والموارد العامة واستدامتها.
وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: «سعداء بلقائنا القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية والوفد المرافق له لبناء أفضل الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين انطلاقاً من رؤيتنا في تعزيز أسس النزاهة والشفافية والمسؤولية».
ومن جهته، قال المتحدث باسم هيئة النزاهة الاتحادية العراقية: «شراكتنا استراتيجية مع ديوان المحاسبة في دولة الإمارات، وقد اطلعنا على العديد من المبادرات المهمة في مجال مكافحة شبهات الفساد المالي والإداري، فضلاً عن آليات تعزيز مفاهيم المساءلة والنزاهة وإشراك المجتمع في محاربة أية شبهات ذات علاقة بإساءة استخدام المال والموارد العامة».
وتعد هيئة النزاهة العراقية هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته.

ديوان المحاسبة
الإمارات
العراق
هيئة النزاهة العراقية
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©