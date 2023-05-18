محمد الشرقي: مواصلة مسيرة التميز والابتكار

الفجيرة (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، والفريق الحاصل على المركز الثاني بفئة أفضل تصميم في البطولة العربية الـ14 للروبوت بالدوحة. وهنّأ سموه فريق ومنتسبي النادي الفائزين في البطولة، وهم: عبدالله النعيمي، ومحمد راشد الحفيتي، وأحمد سيف المعيلي، وحمد سالم المعيلي، ومشرف قسم الإلكترونيات المهندس هينوك علي، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، ومشدداً على أهمية مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتطوير مهاراتهم لتقديم أفضل المستويات في مجال العلوم والتقنية. واستمع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، إلى المشاريع العلمية التي يعمل عليها النادي، ومراحل العمل على «الروبوت» الذي تم تصنيعه في النادي، واستخدامه والمشاركة به في البطولة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد وأفضل التقنيات العلمية الحديثة.

وثمّن سموه جهود فريق نادي الفجيرة العلمي نحو تعزيز حضور الإمارة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتشجيع الناشئين والشباب على الانخراط في مجالات الابتكار العلمي ومواكبة متغيراته العالمية، والمشاركة في مختلف المنافسات التي تقام داخل الدولة وخارجها، وتعزيز رؤيتها وترسيخ مكانتها في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي.