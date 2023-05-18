الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الشرقي: مواصلة مسيرة التميز والابتكار

محمد الشرقي لدى استقباله الفائزين (من المصدر)
19 مايو 2023 01:27

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، والفريق الحاصل على المركز الثاني بفئة أفضل تصميم في البطولة العربية الـ14 للروبوت بالدوحة. وهنّأ سموه فريق ومنتسبي النادي الفائزين في البطولة، وهم: عبدالله النعيمي، ومحمد راشد الحفيتي، وأحمد سيف المعيلي، وحمد سالم المعيلي، ومشرف قسم الإلكترونيات المهندس هينوك علي، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، ومشدداً على أهمية مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتطوير مهاراتهم لتقديم أفضل المستويات في مجال العلوم والتقنية. واستمع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، إلى المشاريع العلمية التي يعمل عليها النادي، ومراحل العمل على «الروبوت» الذي تم تصنيعه في النادي، واستخدامه والمشاركة به في البطولة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد وأفضل التقنيات العلمية الحديثة.
وثمّن سموه جهود فريق نادي الفجيرة العلمي نحو تعزيز حضور الإمارة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتشجيع الناشئين والشباب على الانخراط في مجالات الابتكار العلمي ومواكبة متغيراته العالمية، والمشاركة في مختلف المنافسات التي تقام داخل الدولة وخارجها، وتعزيز رؤيتها وترسيخ مكانتها في هذا المجال.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي.

محمد الشرقي
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
آخر الأخبار
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
الإمارات
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
اليوم 12:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©