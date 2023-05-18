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«الوطني» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع فرنسا وألمانيا

علي النعيمي والحضور خلال استقبال وفد مجلس الشيوخ الفرنسي (من المصدر)
19 مايو 2023 01:25

أبوظبي  (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، هوغ صوري رئيس وفد مجلس الشيوخ في جمهورية فرنسا.
حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: عبيد خلفان السلامي، ومروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الفرنسي، والتأكيد على أهمية تفعيلها من خلال الزيارات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي التي قام بها مؤخراً إلى جمهورية فرنسا ودورها في تعزيز هذه العلاقات.
وأكد الجانبان على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وتشهد تطوراً ملحوظاً في القطاعات الحيوية، منوهين إلى أن البلدين يتفقان على مواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
كما استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي أمس الكساندار شونفلندار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية كل من: مروان المهيري، وسارة فلكناز، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 
وتناول اللقاء العلاقات البرلمانية المتميزة بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاج الألماني، وأهمية الزيارة الرسمية التي قام بها وفد المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز العلاقات البرلمانية بما ينعكس إيجابياً على علاقات البلدين، منوهين إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على الدفع بها قدماً على كافة المستويات، مشيدين بالنتائج التي تحققت على صعيد الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون والشراكة في مختلف المجالات سيما الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

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