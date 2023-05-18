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الإمارات

«برلمانية الوطني» تؤكد جهود الإمارات لمكافحة التغير المناخي

نضال الطنيجي خلال مشاركتها في الاجتماع بالمنامة (من المصدر)
19 مايو 2023 01:25

المنامة (الاتحاد)

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شاركت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة.
وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي في مداخلة بشأن مشروع قرار المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ، أن قضية تغير المناخ أصبحت القضية الرئيسية التي ستتحكم في مصير البشرية خلال العقود القادمة، خاصة في ضوء الآثار السلبية والمتزايدة للاحترار العالمي والفيضانات الهائلة والجفاف أو شبه الجفاف في العديد من أنهار العالم، وحرائق الغابات المطولة والمتجددة، والخسائر في قطاعي الزراعة والأسماك، فضلاً عن التأثير على الأمن الغذائي الدولي، ولا بد من النظر لدور البرلمانات في مكافحة التغير المناخي، سواء من حيث الأعمال التشريعية أو الرقابية أو أعمال الدبلوماسية البرلمانية.
وأشارت إلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للدورة الثامنة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في نوفمبر المقبل، الذي يعتبر دليلاً على نجاح سياسة الدولة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، مضيفة أن هذا المؤتمر سيكون فرصة استثنائية لبناء الشراكات وضمان الشمولية، من أجل تحقيق التناغم بين التنمية المستدامة والعمل المناخي، وسيشهد أول تقييم كامل للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وأكدت أن دولة الإمارات تعمل على بناء رؤية مستقبلية لمكافحة هذه الظاهرة في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهي المبادرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا يعكس حرص قيادة الدولة على تطوير نهج يحقق التوازن بين الحاضر والمستقبل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقديم نموذج يحتذى به لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.   

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