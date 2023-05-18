116 دورة متنوعة في مركز تدريب شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشف العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير مركز تدريب الشرطة في رأس الخيمة، عن عقد المركز لعدد 116 دورة متنوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ عدد المستفيدين منها 7768 منتسباً.

وأَضاف، خلال استضافته في الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج العين الساهرة الإذاعي الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة الإذاعة، أن عمل المركز يرتكز على إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية عبر تنسيب الموظفين بدورات أمنية وشرطية متخصصة تثري ثقافتهم وتعزز قدراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفاعلية، لافتاً إلى قيام المركز بإعداد الخطة السنوية للتدريب، والتنسيق مع مركز التطوير المهني في ما يتعلق ببرنامج خطة المركز، ومتابعة توفير الكوادر والكفاءات من أصحاب المهارات التدريبية المعتمدة إلى جانب الإشراف على إعداد المواد التدريبية والحقائب الدراسية المناسبة، وإعداد التقارير الدورية والاستثنائية وغيرها من المهام.

ولفت العقيد الدكتور البكر إلى أن آلية اختيار محاور وعناوين الدورات تتم بناء على خطة التعلم الذاتية، ومتطلبات التعيين الجديد ومتطلبات الأنظمة الحديثة، مبيناً أن مركز التدريب في شرطة رأس الخيمة حرص على مواكبة التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي في عقد الدورات من خلال اتباع أسلوب التدريب الذكي عبر تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائطها المتعددة، والتدريب الافتراضي القائم على محاكاة التدريب في بيئة تمكن المستخدمين من التفاعل المباشر مع الأشكال والمجسمات ثلاثية الأبعاد.

وذكر مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة أن الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها تسهم في تلبية التطلعات الاستراتيجية والشرطية واستشراف المستقبل لشرطة الإمارة ودعم ومساندة متخذ القرار.