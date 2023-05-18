«درهم الحمد» يدعم مشاريع بقيمة 22.8 مليون درهم

الشارقة (وام)

أوضح تقرير صادر عن «خيرية الشارقة» أن تبرعات خدمة «درهم الحمد» ساهمت منذ إطلاقه في 2017 في تنفيذ برامج خيرية بقيمة 22.8 مليون درهم شملت إجراء عمليات جراحية للمصابين بأمراض وعمليات القلب والعيون وأمراض الكلى كذلك تم توفير العديد من المشاريع الإنتاجية لأرباب الحرف في عدد كبير من البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية.

كما ساهمت تبرعات «درهم الحمد» في مشروع الصدقة العامة وكذلك توفير نفقات 16 حاجاً ضمن مشروع تيسير الحج خارج الدولة وبناء المئات من بيت إيواء الفقراء وفاقدي السكن في عدة مناطق خارج الدولة وتنفيذ مشاريع الأيادي المنتجة للكثيرين من الأسر المتعففة وإنشاء ثلاث محطات لتحلية المياه في مصر كما أنجزت إدارة المشاريع والعون الخارجي حزمة من المشاريع الخدمية الهامة التي تمثل عمراناً بالمناطق النائية في البلدان التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية.

وأشار التقرير إلى أن ثمار مشاريع «درهم الحمد» انتشرت في ملاوي وموريتانيا والنيجر وجنوب أفريقيا والهند وليبريا وإثيوبيا وبنجلاديش وجمهورية تشاد إلى جانب زمبابوي والبوسنة ومصر والسودان وكينيا وبعض الحالات من ذوي الدخل المحدود من المقيمين داخل الدولة.

كما تم تنفيذ مشاريع داخل الدولة بالتعاون مع المؤسسات المختصة وعلى رأسها إنشاء مسجد متبرعي «درهم الحمد» والذي يستقبل المصلين في منطقة قطاه من حساب متبرعي خدمة درهم الحمد بالكامل بتكلفة 1.8 مليون درهم.