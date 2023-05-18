دبي (وام)

وقع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين اتفاقية تعاون لتوثيق مهنة المحاماة في دولة الإمارات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في توثيق ودعم البحث القانوني وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة المجتمع. وقع الاتفاقية عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بحضور المحامية مروة السويدي عضو الجمعية، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، ونتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، وفاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز. وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي أهمية توقيع الاتفاقية واصفًا إياها بالإنجاز المهم للجمعية، منوهاً بأهمية التعاون مع مؤسسة بحثية تراثية كبيرة مثل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لما تمتلكه من خبرات وإنجازات كبيرة في هذا المجال.