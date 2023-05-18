تفاهم بين «بيئة أبوظبي» و«ميرال»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة البيئة في أبوظبي، وميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في الجهود البحثية ومبادرات الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة التي يقوم بها «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ».

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «يمثل هذا التعاون مع ميرال و«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» خطوة هامة نحو تحقيق مهمتنا الرامية لحماية الأنظمة البيئية البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات، وسنتمكن من خلال توحيد الجهود وتكامل الأدوار من الارتقاء بجهود رعاية وتأهيل الأحياء البحرية التي يتم إنقاذها، وتوسيع نطاق البحوث والدراسات البيئية وفهم التهديدات التي تواجهها بشكل أفضل».

وأضافت: «سيسهم هذا التعاون في تعزيز نجاح جهود الحفاظ على النظم البيئية التي تقودها الهيئة بما يعود بالفائدة على الحياة البحرية والنظم البيئية في المنطقة، وتحظى هذه الشراكة بأهمية كبرى لمستقبل جهود الحفاظ على البيئة في الدولة، نظراً لدورها الهام في دعم طموحاتنا لإلهام الجيل القادم من علماء الحياة البحرية في الدولة».

من جانبه، قال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال: «يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع هيئة البيئة -أبوظبي، حيث يمثل هذا التعاون مع «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» دليلاً بارزاً على التزامنا المشترك بحماية الحياة البحرية في دولة الإمارات والمنطقة وتوسيع آفاق البحوث والعلوم المرتبطة بجهود حماية النظم البيئية لخلق مركز معرفي متقدم».

وأضاف: «تمتلك أبوظبي والإمارات إرثاً بحرياً غنياً وتقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ عليه وبناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة، كما أن شراكتنا مع الهيئة هي خطوة هامة ونوعية في مسيرة هذه الجهود ونلتزم بمواصلة العمل لتعزيز الممارسات المستدامة، وتطوير جهود البحث والإنقاذ، وتعزيز الوعي والمعرفة حول أهمية الحفاظ على النظم البحرية في البحار والمحيطات».

من جانبها، ستقوم الهيئة بتسهيل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لأنشطة البحث والإنقاذ، في حين سيقدم المركز أحدث سفن الإنقاذ وخدمات الرعاية والعلاج لأنواع الأحياء البحرية التي يتم إنقاذها في منشأته.

وستساهم هذه الشراكة في تعزيز الوعي والاهتمام بالمزايا الفريدة لنظم الحياة البحرية الغنية للخليج العربي، وستعطي كذلك الأولوية لتطوير مهارات الكوادر الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى حماية نظم الحياة البحرية في المنطقة.

ويلتزم الطرفان بمساعدة الأحياء البحرية المصابة أو المعرضة للخطر، ويمكن الاتصال بهيئة البيئة في أبوظبي عبر مركز الاتصال الحكومي في إمارة أبوظبي على الرقم (800555) للإبلاغ عن الحيوانات المصابة أو المعرضة للخطر.