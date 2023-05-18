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شرطة أبوظبي تغرس أشجار الغاف

شرطة أبوظبي تغرس أشجار الغاف
19 مايو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في مبادرة «بيئتنا هويتنا» لزراعة وغرس أشجار الغاف وعدد من الشتلات الزراعية، بمنطقة مصفح الصناعية لتشجيع زراعتها، والمحافظة على الموارد البيئية ونشر السلوكيات الإيجابية الداعمة لمعايير الاستدامة البيئية، بمشاركة 75 طالباً وطالبة من مدرسة كامبردج الدولية بأبوظبي، وبالتعاون مع بلدية ابوظبي «مركز بلدية مصفح» و«كيزاد» ومستشفى «لايف كير» ومجموعة «إيكاد» السكنية.
وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن المبادرة تأتي لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية وتعزيز البيئة الإماراتية، بتوفير أشجار الغاف، والإسهام في إيجاد بيئة نظيفة وآمنة وصحية وتشجيع الطلبة والأجيال على القيم الإيجابية في مجتمعنا، مؤكداً الأهمية الرمزية للغاف باعتبارها من الأشجار الوطنية التي تقترن بهوية الإمارات وتراثها الأصيل.

شرطة أبوظبي
الإمارات
أشجار الغاف
مركز شرطة مصفح
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