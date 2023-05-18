مدارس دبي السادسة عالمياً في مهارات القراءة دولياً

دينا جوني (دبي)

كشفت نتائج المشاركة الثالثة لإمارة دبي في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS2021) عن تحقيق طلبة المدارس الخاصة في دبي معدل نقاط بلغ 566 نقطة، ما يفوق المعدل العالمي المعتمد من الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي - الجهة التي تتولى تنفيذ التقييم الدولي- والبالغ 500 نقطة، لتحتل دبي بذلك المرتبة السادسة عالمياً بحسب نتائج التقييم الدولي الذي شاركت فيه حوالي 61 دولة ومدينة عالمية.

واستناداً إلى نتائج تقييم الدراسة الدولية، فقد سجّلت المدارس الخاصة بدبي تحسناً ملحوظاً في أداء طلبتها مقارنة بدورة العام 2016 بمعدل بلغ 39 نقطة. وبمعدل 76 نقطة مقارنة بالمشاركة الأولى لدبي في دورة العام 2011. وحقق 27% من طلبة المدارس الخاصة مستويات إنجاز ضمن المستوى الدولي المتقدم مقارنة بنسبة 12% في دورة العام 2016. وحققت المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني أفضل أداء بمعدل نقاط بلغ 588 نقطة، يليها المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 583 نقطة. وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «هذه النتائج مهمة ليس فقط لأنها تجسد واقع مدارسنا وتوفيرها لجودة تعليم وتعلم لطلبتنا بمعايير عالمية، وإنما باعتبارها دليلاً على نجاح الكيفية التي عملت بها القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة معاً للتغلب على التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 لاسيما أثناء تنفيذ هذه الدراسة الدولية». وأظهرت نتائج تحليل منهجي لأداء طلبة المدارس الخاصة بدبي في دراسة PIRLS تبعاً لتصنيف الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة ضمن فئة «جيد» أو أفضل بحسب تصنيفات الرقابة المدرسية في الهيئة، قد حققوا معدلات تفوق أقرانهم في دبي من جهة، والمعدل العالمي والذي حددته الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي بـ 500 نقطة من جهة أخرى.

وحققت المدارس الخاصة ضمن فئة «متميز» معدلاً بلغ 631 نقطة، فيما سجلت المدارس الخاصة ضمن فئة «جيد جداً» معدلاً بلغ 588 نقطة، وحققت المدارس ضمن فئة «جيد» معدل 564 نقطة، والمدارس الخاصة ضمن فئة «مقبول» 519 نقطة.

ووفقاً لفاطمة بالرهيف، المديرة التنفيذية لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فإن نتائج الدراسة الدولية 2021 PIRLS تأتي متطابقة مع نتائج الرقابة المدرسية، حيث أظهرت المدارس الخاصة ضمن فئة متميز وجيد جداً أداء يفوق المعدل العالمي. وعبّرت عن فخرها بما أظهره مجتمعنا المدرسي من تفانٍ والتزام لدعم طلبتنا خلال جائحة كوفيد- 19، والتأكيد على قدرة منظومة التعليم الخاص على توفير تجربة تعليم وتعلم لجميع الطلبة بجودة عالية في مختلف الظروف والأحوال.

وتركز دراسة PIRLS التي تعقد كل 5 سنوات على قياس مستوى تقدم طلبة الصف الرابع في اكتساب مهارات القراءة والمهارات اللغوية الأساسية.