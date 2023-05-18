«نظافة مدينتنا» في مدينتي شخبوط وربدان

أبوظبي (الاتحاد)

أختتمت بلدية مدينة أبوظبي أمس من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة ميدانية بعنوان «نظافة مدينتنا عنوان تحضرنا» في كل من مدينة شخبوط ومدينة ربدان، استمرت لثلاثة أيام بالتعاون مع: مدرسة فرجينيا الخاصة، مركز الحنان لرعاية أصحاب الهمم، (تدوير)، مشتل الخليج، وشركة بامعبد للأصباغ العالمية. وذلك ضمن حملاتها الميدانية والورش التثقيفية التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بضرورة وأهمية المحافظة على المظهر الحضاري العام والحد من المشوهات والارتقاء بمظهر وجمال المدينة.

واستهدفت الحملة، التي استمرت على مدى أربعة أيام متتالية، كافة شرائح المجتمع وطلاب المدارس في مدينتي شخبوط وربدان، بهدف الحفاظ على المظهر العام والحد من المشوهات والتوعية بالاستخدام الأمثل للمرافق العامة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية بين البلدية وشركائها الاستراتيجيين وكافة فئات وأفراد المجتمع.

وشهدت الحملة تنفيذ أعمال ميدانية لإزالة بعض مشوهات المظهر العام ومخلفات البناء في مدينتي شخبوط وربدان، وتنظيف السكيك في العديد من المناطق، والتخلص من النفايات بالطرق المتبعة الآمنة، وكذلك توعية أفراد المجتمع بضرورة الاضطلاع بدورهم في الحد من مشوهات المظهر الحضاري العام للمدينة والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها، حفاظاً على صحة وسلامة كافة الجميع.

وبهدف الوصول إلى كافة الشرائح والفئات المستهدفة عبر مختلف الوسائل، تضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، لتوعية الجمهور بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والحد من المشوهات، وكذلك بالاستخدام الأمثل للمرافق العامة التي تم إنشاؤها لتعزيز جودة الحياة وخدمة ورفاهية وإسعاد أفراد المجتمع.