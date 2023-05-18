الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«إمبريال كوليدج لندن للسكري» يستضيف مؤتمر الطب المتقدم

مي الجابر
19 مايو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»

نظم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، شريك مبادلة للرعاية الصحية، بالشراكة مع كلية الأطباء الملكية، النسخة السابعة من مؤتمر الطب المتقدم ويهدف المؤتمر الذي عُقد افتراضيًا إلى رفد المهنيين الطبيين بأحدث المعلومات والاتجاهات العلمية المرتبطة بالطب العام.
وشهد المؤتمر مشاركة 574 من ممثلي مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة الذين مُنِحوا جميعاً ساعتَين من التعليم الطبي المستمر المعتمد من دائرة الصحة - أبوظبي.
وجمع هذا الحدث نخبة من الشخصيات المتخصصة من مؤسسات بريطانية معتبرة مثل جامعة سري وكلية إمبريال كوليدج للطب. وشهد المؤتمر انعقاد أربع جلسات حوارية تمحورت حول عدد من الموضوعات من ضمنها أحدث البحوث المرتبطة بقصور القلب، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وعلاقة علم النفس بالعديد من الأمراض.
قالت الدكتورة مي الجابر، المديرة التنفيذية بالإنابة في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «نعتقد أنَّ السبيل إلى الطب المتقدم يكمن في ضمان وصول جميع الأطباء ومقدمي الرعاية إلى أحدث المعلومات المتعلقة باختصاصاتهم والقريبة منها. ولسبع سنوات على التوالي، نظمنا في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري هذا المؤتمر الذي شهد عاماً تلو الآخر مشاركة خبراء بارزين استعرضوا أحدث البحوث والممارسات في المجال الطبي ليتمكن الأطباء من مواكبتها وتطبيقها في ممارستهم. وقد حرص المركز على تصميم جدول أعمال مؤتمراته على استعراض الأبحاث ذات الأهمية وتسليط الضوء على المواضيع التي لم يتناولها المجتمع الطبي سابقاً. وقد سعدنا باستضافة ألمع العقول الطبية والأكاديمية وأفضل الأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية على منصة المؤتمر، حيث بحثوا في بعض أهم المواضيع في مجال الطب السريري».
وافتتح المؤتمر البروفيسور أمير سام، رئيس كلية إمبريال كوليدج للطب، المملكة المتحدة، الذي رحب بأول المتحدثين وهي الدكتورة بِغاه صلاحشوري، استشارية أمراض القلب من مستشفى ويست سوفولك ومستشفى بابوورث الملكي، حيث شاركت آراءها حول أحدث المستجدات في مجال قصور القلب وتحدثت أيضًا عن الأدوية التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب وسلطت الضوء على أهمية التدخل الطبي المبكر.

مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري
الإمارات
مركز إمبريال كوليدج لندن
مي الجابر
آخر الأخبار
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
الإمارات
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
اليوم 12:23
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
الإمارات
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©