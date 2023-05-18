مركز «فاطمة بنت مبارك» يعالج 1040 مريضاً بالأورام

هالة الخياط (أبوظبي)

سجل مركز «فاطمة بنت مبارك» زيارة 15506 مرضى بالأورام، ويعالج 1040 مريضاً منذ مباشرة أعماله نوفمبر الماضي وحتى يوم أمس.

ويلعب المركز التابع لمستشفى كليفلاند كلينك بأبوظبي دوراً مهماً في إحداث نقلة نوعية على مستوى الرعاية الطبية المتاحة لمرضى الأورام في المنطقة، ويُقلّل من حاجة المرضى إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج.

وأوضح الدكتور ستيفن غروبماير رئيس معهد الأورام في كليفلاند كلينك، أن مركز فاطمة بنت مبارك يضع في متناول مرضى الأورام خدمات الفحص عالمية المستوى وتقنيات التشخيص المتقدمة، ويضمن تقديم خطة شاملة وخاصة بحالة كل مريض على حدة، وتعتمد على أحدث ما توصل إليه العلم والتجارب السريرية في طب الأورام، للارتقاء بجودة حياة المريض وتحسين العلاج.

وقال غروبماير خلال أول جولة للإعلاميين في المركز بعد تدشينه رسمياً في مارس 2023 من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن المركز منذ افتتاحه يشهد توافد المرضى عليه من خارج الدولة، لتلقي العلاج في المركز الذي يحتوي على 24 قسماً سريرياً يقدم الرعاية المتعددة التخصصات في مكان واحد، ويعالج كافة أنواع الأورام، والأورام لدى الأطفال. وأوضح الدكتور وسام أحمد، رئيس قسم أمراض الدم والأورام الطبية وزراعة النخاع في معهد الأورام، أن مركز فاطمة بنت مبارك يجري حالياً دراسات بحثية سريرية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، بما في ذلك دراسة تجريبية للتوعية الصحية حول أورام الثدي والمسائل الوراثية المرتبطة بها، مبيناً أن المركز بدأ بتقديم التجارب السريرية لمرضاه، من خلال توافر فريق الصيدلة البحثية والمتخصصين في مجال البحوث، سيما وأن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يعتبر أول مستشفى في المنطقة يحصل على عضوية في بعض الجمعيات المتخصصة في الأبحاث والتجارب السريرية لأشهر مؤسسات البحث والتجارب السريرية في الولايات المتحدة.

وأشار دكتور وسام أحمد إلى أن المركز، بالتعاون مع مبادلة للرعاية الصحية وشركة «جي 42»، يوفر اختباراً جينياً للمرضى المصابين بأورام الثدي الذين تتطلب حالتهم ذلك، مما سيساعد في اتخاذ القرارات وتحديد الخطط الخاصة بالعلاج بناء على النتائج. وبين دكتور وسام أن لدى «مركز فاطمة بنت مبارك» حالياً 24 غرفة حقن خاصة، و34 غرفة للفحوص والإجراءات، وطابقين جاهزين لتعزيز القدرة الاستيعابية.

وبشأن التقنيات الجديدة المتاحة في المركز، أوضح الدكتور فادي جيارة، رئيس قسم طب الأورام الإشعاعي في كليفلاند كلينك أبوظبي، أن المركز يستخدم علاج «إيثوس»، وهي تقنية جديدة للإشعاع هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتكييف خطة علاج المريض بناءً على التغيرات التي تطرأ على حالته البدنية بمرور الوقت. ويتيح ذلك للأطباء تكييف علاجه اليومي، حيث كانت تعتبر هذه العملية مستحيلة في السابق، إلا أنها باتت ممكنة اليوم وتجري في غضون دقائق.

تقنية دوائية مبتكرة

في إطار التقنيات الجديدة، أشار الدكتور وسام أحمد إلى أن اعتماد المركز روبوت العلاج الكيميائي، وهي تقنية دوائية مبتكرة تستخدم عملية مؤتمتة لتحديد مخاطر دوائية محددة لكل مريض على حدة، هو لضمان سلامة مقدم الرعاية والمريض على حد سواء. وأشار إلى أن صيدلية الحقن المخصصة لمركز «فاطمة بنت مبارك»، تعتبر الأولى والوحيدة في دولة الإمارات التي تستخدم تقنية APOTECA الروبوتية لتحديد الجرعات الدوائية للمريض بناءً على حسابات المخاطر. وتقدم هذه التقنية قيمة مضافة على شتى المستويات، بما يشمل سلامة المريض، وسلامة مقدم الرعاية، وكفاءة عمل متخصص الخدمات الدوائية، وإدارة المخزون، والحفاظ على السجلات بشكل مؤتمت، وإدارة المخاطر.