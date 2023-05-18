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حلقات تثقيفية للأمهات في الشارقة

حلقات تثقيفية للأمهات في الشارقة
19 مايو 2023 01:25

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلسات تثقيفية تابعة لمبادرة التعليم المستمر وهي إحدى المبادرات التي تنظمها الجمعية في كل عام، وتضمنت سلسلة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بهدف تعزيز الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات، وتشجيعهن على زيادة معدلاتها، من أجل تربية جيل قوي يتمتع بصحة جيدة ونفسية متميزة.
قدمت الجلسات التي أقيمت حضورياً وافتراضياً واستهدفت (86) من الأمهات والجمهور العام النصائح للأمهات الحوامل والمرضعات حول التغذية الصحية للأم والطفل والتعريف بأهم الضوابط التي تضمن للمرأة حملاً صحياً وآمناً، إضافة لتثقيف الأمهات المرضعات عن كيفية التخطيط للحمل لتجنب المشاكل والأمراض وتوعيتهن حول أهم الوصفات الصحية المناسبة لهن في الفطور وغيرها من الوجبات لأخذها بعين الاعتبار.

جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية
الإمارات
الشارقة
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