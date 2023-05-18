«أبوظبي للخلايا الجذعية» يطلق «سيجنال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية عن تفعيل خدمات تطبيق سيجنال في مستشفاه في أبوظبي وذلك خلال مؤتمر «بيوميد إسرائيل 2023»، المؤتمر الدولي الرئيسي لعلوم الحياة والتكنولوجيا الصحية في إسرائيل، والذي حضره كبار المسؤولين من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية تترأسهم الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم والدكتورة ميسون آل كرم رئيس الإدارة الطبية حيث تتماشى الزيارة مع الرؤية الاستراتيجية لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية الرامية إلى تعزيز العلاج بالخلايا الجذعية والأبحاث الطبية في المنطقة، ولعب دور رئيسي في التقدم العالمي في الطب الدقيق، بالشراكة مع مؤسسات الرعاية الصحية والبحثية الرائدة.

قدمت الدكتورة فاطمة الكعبي خلال المؤتمر محاضرة علمية عن تطورات العلاجات بالخلايا الجذعية وما تم تحقيقه في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من التجارب السريرية والبحوث إلى الممارسة السريرية والعلاج.

ويتيح تطبيق «سيجنال» للأطباء والصيادلة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إمكانية وصف الأدوية بطريقة آمنة وفعالة مصممة لكل مريض، مع مراعاة مئات العوامل الخاصة بالمريض عند تحليل نظام الدواء، والقضاء على أي تأثير دوائي ضار محتمل، ووضع معيار جديد لسلامة المرضى في المنطقة. وسيساعد ذلك في توفير الطب الدقيق الشامل والمبني على الأدلة بما يتماشى مع البرنامج الوطني الرائد لعلم الصيدلة الجينومي.

وأشاد الدكتور يندري فنتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بحلول سيجنال، قائلاً: «التزامنا بالأبحاث والابتكارات الطبية طويل المدى، فنحن نسعى باستمرار إلى تحسين رعاية المرضى وتوفير خيارات علاج أكثر أماناً وتخصيصاً، ويعد الآن إطلاق سيجنال دليلاً على تفانينا المستمر في الشراكة مع الأفضل في هذا المجال لضمان وصول مرضانا إلى أحدث التقنيات الطبية. وكوننا مؤسسة رائدة معترفاً بها في هذا المجال فنحن فخورون بالمساهمة في وضع معايير عالية المستوى والسعي وراء سبل جديدة لتحسين النتائج الطبية للمرضى».

تتضمن مشاركة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومندوبين آخرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في بيوميد إسرائيل، التعاون في ابتكارات الطب وعلوم الحياة لتحقيق نتائج رعاية صحية أفضل. وقد عقد في المؤتمر العديد من الفعاليات مع كبار المتخصصين في الرعاية الصحية من النظام الصحي في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وتم التركيز بشكل كبير على فتح قنوات التواصل وإجراء شراكات استراتيجية.