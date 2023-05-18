«الموارد البشرية»: 96% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص مؤمن عليهم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 96% من إجمالي العمالة بسوق العمل في القطاع الخاص، مؤمن عليهم، مؤكدة أن العمالة بدولة الإمارات يحظون بالاهتمام باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة.

وأشارت الوزارة، في إصدار لها اطلعت عليه «الاتحاد»، إلى أنها تطبق نظاماً مبتكراً للتأمين يقوم بموجبه صاحب العمل بالتغطية التأمينية في حالات المخاطر غير المتوقعة، ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل لموطنه وعدم سداد الراتب وتكاليف نقل الجثمان في حالات الوفاة وإصابات العمل.

وأكدت الوزارة، أنها تطبق منظومة سياسات مرنة عززت استقرار ومرونة سوق العمل بالدولة، مشيرة إلى أنه تم تحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال 2021، شملت إصلاحات تشريعية هيكلية في سوق العمل بالدولة لدعم قطاع الأعمال وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. وكشفت الوزارة، عن أن 31% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالوزارة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، هي شركات مملوكة بالكامل لمواطنين، وأن 88.8% من المنشآت المصنفة ضمن الفئة الأولى بالوزارة هي منشآت صغيرة ومتوسطة مملوكة للمواطنين. وأوضحت أنه يتم تصنيف منشآت القطاع الخاص، إلى 3 فئات رئيسة، هي: الفئة الأولى، الفئة الثانية، الفئة الثالثة، ويتم تصنيف المنشآت الملتزمة بالقوانين والتعاميم كافة ونظام حماية الأجور بنسبة 100% وسياسة تخطيط القوى العاملة ضمن الفئة الثانية. ولفتت الوزارة، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 97% من إجمالي الشركات المسجلة بالوزارة حتى الربع الأول من عام 2023. ويمثل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات التي حققت إنجازات نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، والابتكارية. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الدعم الذي تتمتع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتمثل في أنه يتم تصنيفها لمدة 5 سنوات ضمن الفئة الأولى، وتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية، بالإضافة إلى تصنيف 5 منشآت لصاحب العمل الواحد ضمن الفئة الأولى بدلاً من منشأتين. ويؤدي تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ضمن الفئة الأولى، إلى حصولها على تخفيض كبير في رسوم 13 خدمة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتصل نسب التخفيض في بعض الرسوم 80%، فيما تزيد هذه الرسوم، في حال كانت المنشأة ضمن الفئة الثانية، لترتفع أكثر إذا كانت في الفئة الثالثة. ومن أبرز الرسوم المخفضة للفئة الأولى، رسم طلب تصريح عمل ليكون بقيمة 50 درهماً، و250 رسم إصدار تصريح عمل لمدة عامين، و250 درهماً رسم تصريح عمل مهمة عمل. أما الفئة الثانية من المنشآت، فستفرض عليها رسوم، هي: 50 درهماً لطلب تصريح عمل، و1200 درهم لإصدار تصريح عمل لمدة عامين، و250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة عمل. بينما الفئة الثالثة من منشآت القطاع الخاص، فستكون الرسوم عليها أعلى من الفئتين السابقتين، فعلى سبيل المثال، ستدفع 50 درهماً لطلب تصريح عمل، و3450 درهماً نظير إصدار تصريح عمل لمدة عامين، و250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة عمل.

وذكرت الوزارة أن هناك نمواً بنسبة 3.9% في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين في الربع الأول من 2023، بينما بلغت نسبة النمو 11.3% في عام 2022.

وأفادت بأن النمو العام لعدد المنشآت المسجلة بالوزارة بلغ 4% في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت نسبته 11% على مدار عام 2022.

ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لأسباب عدة، منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل، وأنواعاً مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.

منظومة متطورة

تعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام، والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.

وأسهمت المميزات والإمكانات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبينة تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل في الإمارات، وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل. وتتسم الإمارات بتعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته، وتحقيق الفائدة لجهات العمل الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف، بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب، وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل من خلال إتاحة المجال أمامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته. وتوفر الدولة منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، وتعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية. ويعمل قانون تنظيم علاقات العمل الجديد على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة. وتحرص الإمارات دائماً على توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو ما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة واسعة من جميع الأطراف في علاقة العمل.

ويستمر سوق العمل في الإمارات بجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لأسباب عدة، منها الأمن والاستقرار، ويعتبر سوق عمل بالدولة أكثر جاذبية مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن وجهة نظر الشركات، فالأمر الذي يجعل من الإمارات سوق عمل متميزاً هو سهولة تأسيس الشركات واستمرارية عملها، وإمكانية البحث عن أفضل الكفاءات الذين يسعون للانتقال إلى دولة الإمارات من أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى سهولة التنقّل والسفر، جميع هذه العوامل تجعل دولة الإمارات من أفضل أسواق العمل في العالم.