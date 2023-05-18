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الإمارات

«إعلامي حكومة الشارقة» يؤسس لـ«الاتصال المستدام»

«إعلامي حكومة الشارقة» يؤسس لـ«الاتصال المستدام»
19 مايو 2023 01:25

الشارقة (وام)

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نظمت إدارة الاتصال الحكومي التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أمس، ورشة «الاتصال المستدام» بالتعاون مع «شركة مستدام للاستشارات الإدارية»، بهدف تمكين أعضاء شبكة الاتصال الحكومي من العاملين في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية التابعة للإمارة من معارف واتجاهات ومهارات تعزز الفكر القائم على دعم أهداف التنمية المستدامة وعياً وفعلاً.
قدم الورشة أبوبكر التوم مؤسس «مستدام» والباحث في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، الذي ناقش آليات توظيف المعرفة من أجل أداء مستدام للجميع، يستند إلى كسب المهارة في بناء الذات وتحقيق الاستدامة في شتى مجالات الحياة، وتعزيز قيم الأمانة والالتزام والتكامل، ودعم رؤية الابتكار.
وأكد أبوبكر التوم، أن الاتصال جزء فاعل في تعزيز رؤى الاستدامة التي تتبناها دولة الإمارات في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والطاقة وغيرها، ولذلك عمدت الورشة إلى الربط بين مفهوم الاتصال ومفهوم الاستدامة وإيضاح العلاقة القائمة بينهما من أجل بناء فكر مستدام يمكن المجتمعات والدول من السير على خطى التنمية التي تفي باحتياجات العصر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية الاحتياجات الخاصة من المصادر الطبيعية.
وأوضحت هدى الدح مدير إدارة الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن التوجه الاستراتيجي نحو الاستدامة بأبعاده المختلفة لا يمكن تحقيقه دون تفعيل منظومة اتصالية تفاعلية تغرس في المجتمعات معايير الاستدامة وقيمها، وتؤكد على المسؤولية المجتمعية من أجل الصالح العام في قضايا بيئية وتنموية، وقالت: «نثق في المكتب الإعلامي بأن الاتصال أنجع طريقة لتعريف الجمهور بالخطى الرائدة للدولة في مجال الاستدامة وكذلك زرع الوعي بمتطلباته وتأسيس فكر مستدام». وأضافت أن الحديث عن اتصال مستدام يحتم علينا النظر في آليات توظيف الاتصال بأشكاله ومنصاته المختلفة ومعارفه ومهاراته المتعددة، لتعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة ومجالاتها وتطبيقاتها، وفي هذه الورشة لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي سعينا إلى وضع نواة مجتمعية تتبنى رؤية اتصالية للاستدامة.

الإمارات
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
الشارقة
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