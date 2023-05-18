ورشة في أبوظبي حول متطلبات السلامة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة في المبنى الرئيسي للبلدية حول متطلبات السلامة والصحة المهنية للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، حيث استهدفت العاملين في القطاع الناطقين بغير اللغة العربية.

استقطبت الورشة مجموعة من ممثلي عدد من شركات البناء والإنشاء في أبوظبي، وتناولت بالنقاش باللغة الإنجليزية عدداً من المحاور للتعريف بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وكذلك دور بلدية مدينة أبوظبي كسلطة تنظيمية فرعية لقطاع البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي، وأدوار الجهات الأخرى ذات الصلة. وعمل ممثلو البلدية خلال الورشة على توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بأدوارهم وواجباتهم في هذا الخصوص، وبآلية تطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وكذلك التوعية بآلية استخدام نظام الأداء الإلكتروني لتطبيق منظومة الصحة والسلامة المهنية، وطريقة الدخول في نظام الأداء ورفع المتطلبات الإلزامية.

كما ناقشت الورشة العديد من التحديات التي تواجه العاملين في قطاع البناء والإنشاء فيما يتعلق بتطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، واستعرضت طبيعة وآلية عملية التفتيش على الشركات العاملة في القطاع، وعملية التدقيق على متطلبات الصحة والسلامة المهنية للشركات.

واختتمت الورشة بتلقي أسئلة واستفسارات ممثلي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء والإجابة عليها من قبل مسؤولي البلدية، بالإضافة إلى تسليم «شهادات الاعتماد» لعدد من الشركات الحاصلة على اعتماد نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.