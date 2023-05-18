الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين «مركز تريندز» و«أميركية الشارقة» يوقّعان مذكرة تعاون

محمد العلي خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
19 مايو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون وتفاهم مع الجامعة الأميركية في الشارقة، بغرض وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية، بما يحقق أهداف ورؤى الطرفين المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين، وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره، وتوظيفه لخدمة المجتمع، ودعم صناع السياسات والرأي العام لاتخاذ قرارات تستند إلى معطيات علمية دقيقة وقابلة للتطبيق.
وقال الدكتور خوان سانشيز، وكيل الجامعة الأميركية في الشارقة ومسؤول الشؤون الأكاديمية: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التميز على الصعيدين الأكاديمي والبحثي. سيوفر لنا هذا التعاون فرصة لتوسيع قاعدة معارفنا ومشاركة خبراتنا مع جمهور أوسع. وإننا نتطلع إلى العمل يدًا بيد مع مركز تريندز لدعم وتعزيز البحث العلمي والمساهمة في تطوير مجتمعنا المحلي والمجتمع بأكمله».
من جانبه، أشار فهد المهري رئيس قطاع مكتب «تريندز - دبي» إلى أن التعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والجامعية أصبح يمثل ضرورة مُلحَّة، ليس لأنه يتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات البحثية وقاعدة البيانات والمعلومات المتوافرة لديها فقط، بل لأنه يسهم في فهم أعمق لمختلف القضايا وتناولها من منظور شمولي أيضاً.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن التعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة يؤسس لمرحلة مفصلية في مجال الدراسات والأبحاث بمختلف مساقاتها، الاجتماعية، والاقتصادية، والفلسفية، ويثري هذه النوعية من الدراسات ويُسهم في تعزيز أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز قيم التسامح والتعايش.
وذكر العلي أن مذكرة التعاون والتفاهم بين «تريندز» و«أمريكية الشارقة» تمثل إضافة محورية لمسيرة البحث العلمي والإنتاج المعرفي الهادف، مضيفًا أنها تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المثمر الذي يحقق الأهداف المشتركة للجانبين، خصوصًا في مجال البحث العلمي الجاد.

مركز تريندز
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الشارقة
أميركية الشارقة
الجامعة الأميركية في الشارقة
الجامعة الأميركية
آخر الأخبار
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
الإمارات
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
اليوم 12:23
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
الإمارات
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©