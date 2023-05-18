الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مسؤول صيني يزور متحف المستقبل

تشاو ليجي خلال الزيارة (من المصدر)
19 مايو 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»

زار معالي تشاو ليجي -رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية، متحف المستقبل، وكان في استقباله خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من المسؤولين من متحف المستقبل. وتعرف معالي تشاو ليجي خلال زيارته لأقسام المتحف على الجهود المبذولة للمساهمة في صنع مستقبل أفضل للبشرية. كما أبدى معاليه إعجابه بالتصميم المميز، والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره. واطلع معاليه على مبادرات المتحف وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات، والدراسات ذات القيمة النوعية.
وجاءت الزيارة لمتحف المستقبل ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها معاليه برفقة وفد رفيع المستوى ضمّ نحو 80 شخص بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

متحف المستقبل
الإمارات
دبي
الصين
آخر الأخبار
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
الإمارات
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
اليوم 12:23
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
الإمارات
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©