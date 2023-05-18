الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اعتمادان دوليان لبرامج أكاديمية «الهوية والجنسية»

اعتمادان دوليان لبرامج أكاديمية «الهوية والجنسية»
19 مايو 2023 01:24

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعتماد برامج أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية لدى هيئة المؤهلات البريطانية، والجمعية الدولية للتعليم الاستخباراتي في الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أرفع الهيئات العالمية المانحة لشهادات الدبلوم المهنية المعتمدة عالمياً.
وتعتبر الجمعية الدولية للتعليم الاستخباراتي في الولايات المتحدة الأميركية كياناً تخصصياً ضمن مجال الدراسات الأمنية، ما يعزز من قوة البرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية في ضوء استيفائها لجميع متطلبات التعليم الأمني داخلياً وخارجياً.
وبهذه المناسبة، أكد العقيد محمد سعيد العامري، مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية في الهيئة، أن اعتماد هيئة المؤهلات البريطانية والجمعية الدولية للتعليم الاستخباراتي للبرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها الأكاديمية، دليل على النجاح المؤسسي في ابتكار واعتماد برامج أكاديمية تستوفي متطلبات التعليم الأمني وتواكب المتغيرات العلميّة والعالمية في مجالات التدريب والتأهيل العلمي، لا سيما المخصصة لمنتسبي القطاع الحكومي في الدولة.
وأضاف مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية أن البرامج المعتمدة في الأكاديمية تتضمن الدبلوم المهني والإدارة المؤسسية والابتكار واستشراف المستقبل، إضافة إلى الدبلوم المهني والأمن السيبراني الذي يهدف إلى تزويد المنتسبين بالمعرفة والمهارات العلمية والمهنية.
وأشار العقيد محمد سعيد العامري إلى أن أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية تمكنت خلال سنوات معدودة من ترسيخ مكانتها داخل دولة الإمارات كمؤسسة أكاديمية علميّة وتدريبية في مجال العلوم الأمنية والإدارية والبشرية والمالية، مؤكداً أن برامجها تتسم بالتطور والتنوع، وقدرتها على تلبية متطلبات التدريب والتأهيل والبحث العلمي لدى الجهات الحكومية، وأنها ستتيح لمنتسبيها استكمال دراستهم العليا في أي دولة في العالم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

هيئة الهوية والجنسية
الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية
آخر الأخبار
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
الإمارات
غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"
اليوم 12:23
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
الإمارات
شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً ب«كفو عليكم»
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©