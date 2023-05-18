اعتمادان دوليان لبرامج أكاديمية «الهوية والجنسية»

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعتماد برامج أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية لدى هيئة المؤهلات البريطانية، والجمعية الدولية للتعليم الاستخباراتي في الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أرفع الهيئات العالمية المانحة لشهادات الدبلوم المهنية المعتمدة عالمياً.

وتعتبر الجمعية الدولية للتعليم الاستخباراتي في الولايات المتحدة الأميركية كياناً تخصصياً ضمن مجال الدراسات الأمنية، ما يعزز من قوة البرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية في ضوء استيفائها لجميع متطلبات التعليم الأمني داخلياً وخارجياً.

وبهذه المناسبة، أكد العقيد محمد سعيد العامري، مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية في الهيئة، أن اعتماد هيئة المؤهلات البريطانية والجمعية الدولية للتعليم الاستخباراتي للبرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها الأكاديمية، دليل على النجاح المؤسسي في ابتكار واعتماد برامج أكاديمية تستوفي متطلبات التعليم الأمني وتواكب المتغيرات العلميّة والعالمية في مجالات التدريب والتأهيل العلمي، لا سيما المخصصة لمنتسبي القطاع الحكومي في الدولة.

وأضاف مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية أن البرامج المعتمدة في الأكاديمية تتضمن الدبلوم المهني والإدارة المؤسسية والابتكار واستشراف المستقبل، إضافة إلى الدبلوم المهني والأمن السيبراني الذي يهدف إلى تزويد المنتسبين بالمعرفة والمهارات العلمية والمهنية.

وأشار العقيد محمد سعيد العامري إلى أن أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية تمكنت خلال سنوات معدودة من ترسيخ مكانتها داخل دولة الإمارات كمؤسسة أكاديمية علميّة وتدريبية في مجال العلوم الأمنية والإدارية والبشرية والمالية، مؤكداً أن برامجها تتسم بالتطور والتنوع، وقدرتها على تلبية متطلبات التدريب والتأهيل والبحث العلمي لدى الجهات الحكومية، وأنها ستتيح لمنتسبيها استكمال دراستهم العليا في أي دولة في العالم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.