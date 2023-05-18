قائد شرطة دبي يؤكد على تطوير الأعمال

دبي (الاتحاد)

تسلّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من الرقيب أول دكتور منير ضيف الله إسحاق العامري، بحث رسالة الدكتوراه في إدارة الأعمال التي أنجزها تحت عنوان: «التأثير المباشر لإدارة الجودة الشاملة والقيادة والابتكار على الأداء التنظيمي لشرطة دبي: الدور الوسيط للثقافة التنظيمية».

وهنأ معاليه الدكتور منير العامري على نيله درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة السلطان إدريس التعليمية في ماليزيا، مثنياً على جهوده وسعيه للحصول على الدرجات العلمية العليا، ومؤكداً حرص شرطة دبي على دعم كوادرها البشرية، عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وشدّد معاليه على ضرورة ترسيخ المعارف والنظريات العلمية التي يكتسبها الخريج من دراسته في الواقع العملي، وتطوير منظومة العمل وتحديثه باستمرار، من خلال الدراسات والبحوث العلمية، ودعمها بالتطبيقات العملية.

وأعرب الرقيب أول الدكتور منير العامري، عن شكره وتقديره لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري، على دعمه اللامحدود للمورد البشري لمواصلة دراساتهم العليا، مؤكداً أنه سيسخر مخزونه العلمي في خدمة القيادة العامة لشرطة دبي، والعمل على المساهمة في تطوير مواقع العمل على مختلف الصُعد.