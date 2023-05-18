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شرطة دبي تنظم اللقاء التطويري الأول للموارد البشرية

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
19 مايو 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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نظم  مجلس الموارد البشرية بشرطة دبي اللقاء التطويري الأول لمجلس الموارد البشرية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مديري ورؤساء الأقسام على مستوى القيادة.
وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، نائب رئيس المجلس، أن شرطة دبي تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تبني سياسات وخطط عمل استباقية للعمل المؤسسي وإطلاق المبادرات والمشاريع التطويرية، والمساهمة في تحقيق خطة دبي الاستراتيجية لأهدافها، ولعب دور محوري لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2071.
وأشار اللواء صالح مراد إلى أن اللقاء التطويري الأول للمجلس، يهدف إلى استشراف مستقبل الموارد البشرية عبر طرح المبادرات والمشاريع، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، مؤكداً أن الموارد البشرية هي العمود الفقري للمؤسسات على اختلاف مجال عملها، وأن نجاح منظومة العمل فيها يمثل الانطلاقة الحقيقية للتميز، الأمر الذي يؤدي إلى الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات الموارد البشرية الحديثة.
جلسات
قال العقيد الدكتور جاسم محمد، أمين سر مجلس الموارد البشرية، إن اللقاء التطويري الأول تضمن جلسة تعريفية عن المجلس وأهدافه وإنجازاته، وما يسعى إليه للارتقاء بمستوى الأداء في إدارة رأس المال البشري وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تركز على السعادة والتحفيز والإنتاجية، وتطوير السياسات والأنظمة وإجراءات العمل وبناء شراكات مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.
وأضاف العقيد الدكتور جاسم محمد، أن اللقاء تضمن جلسة عصف ذهني تناولت العديد من المحاور؛ منها إعداد استراتيجية جديدة وخطة عمل مواكبة للتطورات الحديثة، بالإضافة إلى تحديث نظام المجلس، وتحديد المؤشرات لقياس الأداء وتحديد التحديات والمخاطر المتوقعة الحالية والمستقبلية للمجلس.

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