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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 مايو 2023 19:05

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحياناً على بعض المناطق الغربية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:25 والمد الثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:47.
بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20والمد الثاني عند الساعة 20:59 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

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