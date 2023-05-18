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الإمارات

الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
18 مايو 2023 18:14

دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".
وأضاف البيان "شددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.
وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 

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الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
اقتحام المسجد الأقصى
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