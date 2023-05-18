من هي المدارس المتفوّقة في اختبار "بيرلز" الدولي لمهارات القراءة؟

دينا جوني (دبي)

أظهرت نتائج التحليل المنهجي لأداء طلبة المدارس الخاصة بدبي في دراسة PIRLS الدولية لقياس مهارات القراءة، أن الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة ضمن فئة "جيد" أو أفضل بحسب تصنيفات الرقابة المدرسية في الهيئة، قد حققوا معدلات تفوق أقرانهم في دبي من جهة، والمعدل العالمي والذي حددته الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي بـ 500 نقطة من جهة أخرى.

وحققت المدارس الخاصة ضمن فئة "متميز" معدلاً بلغ 631 نقطة، فيما سجلت المدارس الخاصة ضمن فئة "جيد جداً" معدل بلغ 588 نقطة، وحققت المدارس ضمن فئة "جيد" معدل 564 نقطة، والمدارس الخاصة ضمن فئة " مقبول" 519 نقطة.

وتركز دراسة PIRLS التي تعقد كل 5 سنوات على قياس مستوى تقدم طلبة الصف الرابع في اكتساب مهارات القراءة والمهارات اللغوية الأساسية.

وكشفت نتائج المشاركة الثالثة لإمارة دبي في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS 2021) عن تحقيق طلبة المدارس الخاصة في دبي لمعدل نقاط بلغ 566 نقطة، ما يفوق المعدل العالمي المعتمد من الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي - الجهة التي تتولى تنفيذ التقييم الدولي- والبالغ 500 نقطة، لتحتل دبي بذلك المرتبة السادسة عالمياً بحسب نتائج التقييم الدولي الذي شاركت فيه حوالي 61 دولة ومدينة عالمية.