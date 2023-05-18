شرطة الشارقة تضبط سائق أجرة حاول التحرش بطفلتين



الشارقة (الاتحاد)

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط قائد مركبة أجرة من الجنسية الآسيوية، حاول التحرش بطفلتين، أثناء عودتهما للمنزل مساءً، مستغلاً استقلالهما للمركبة بمفردهما دون ذويهما.وتعود تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة البحيرة الشامل، من ولي أمر يحمل الجنسية العربية، يفيد أنه وفي أثناء عودة طفلته البالغة من العمر (13) عاماً، مستخدمة لمركبة أجرة برفقة صديقتها البالغة (15) عاماً، قام قائد المركبة بالتحرش بهما، وعلى الفور استدلت أجهزة الشرطة على المركبة وقائدها، وفي وقت قياسي تم إلقاء القبض عليه، والذي اعترف بما قام به من فعل.

وتؤكد شرطة الشارقة على حجم مسؤوليات أولياء الأمور تجاه أطفالهم، وأن دورهم لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الشرطية والأمنية في حماية الأبناء، حيث اتضح بأن أولياء أمور المجني عليهما، كانوا على علم بتنقل ابنتيهما عبر وسائل المواصلات بمفردهما، وبدون وجود شخص بالغ، الأمر الذي يجعلهما عرضة لمثل هذه التصرفات التي قد تقع من أشخاص غير أسوياء، مناشدة أولياء الأمور إلى ضرورة تحمل المسؤولية في حماية أبنائهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.