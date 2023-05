وزارة الداخلية تعلن عن إضافة مخالفات جديدة إلى الجدول الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري

حرصاً على سلامة المجتمع والإجراءات الوقائية في تعزيز البيئة الآمنة للطرق فقد تم تحديث المادة (1) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997م واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة (1995) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017) لتشمل بالإضافة إلى النقاط الهامة الأخرى ، نقاط تعزز السلامة المرورية أثناء الطوارىء وجريان الأودية وسقوط الأمطار وعدد من المخالفات المرتبطة بهذه الأجراءات الوقائية .

وتستهدف هذه التعديلات تعزيز جهود الجهات المعنية بصورة قانونية ومؤسسية إجراءاتها الوقائية المتخذة في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث والتداعيات الناتجة عن سقوط الأمطار الكثيف وتقلبات الحالة الجوية ، فجاءت الإضافات على مواد القانون لتعزز من هذه الإجراءات وتؤكد على أهمية اتباع التعليمات واشتراطات السلامة .

وقال العميد المهندس حسين الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي ، أن الجهود متواصلة في تعزيز نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها الرشيدة في أن تكون أفضل مكان وأكثر أمناً وسلامة في العالم ، وقال نعمل ضمن جهود مؤسسية قائمة على التحديث والتطوير والاستجابة لمواكبة المتغيرات.

وقال أن التعديلات شملت إضافة مواد مثل عدم التجمهر بالقرب من الوديان الجارية والسدود أثناء سقوط الأمطار وعدم دخول الوديان أثناء جريانها أياً كانت مستوى الخطورة و عدم التسبب بإعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية، إلى جانب إضافة مخالفات متعلقة بذلك

وكل هذه التعديلات جاءت إلى جانب المواد الهامة والأساسية في القانون التي تحث مستعملي الطريق من قائدي المركبات والمشاة الالتزام ببذل أقصى عناية للحيطة والحذر اللازمين وعدم تعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر و اتباع قواعد وآداب المرور وإشاراته وعلاماته وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور في مسلكهم وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور والدفاع المدني وموظفي هيئات الطوارئ و الكوارث والأزمات في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وعدم الإضرار بالآخرين أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.

وبخصوص المخالفات الجديدة أوضح الحارثي أنه تم إضافة مخالفات جديدة إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 متعلقة بالأجراءات الوقائية الواردة بالقرار والتي تتعلق بالتصرف الآمن أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة حيث نصت المادة ( 113) على أن مخالفة "التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة" هي غرامة (1000) بالف درهم و(6) نقاط مرورية تضاف لملف السائق و نصت المادة ( 114) على أن مخالفة "دخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها" هي (2000) ألفين درهم و(23) نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة لمدة ( 60) يوماً فيما تنص المادة رقم (117) على أن مخالفة "إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية" هي غرامة (1000) بألف درهم و(4) نقاط مرورية إلى جانب حجز المركبة لمدة ( 60) يوماً.

