الحالة الجوية من الجمعة حتى الإثنين 22 مايو

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أفاد المركز الوطني للأرصاد بتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع فرصة سقوط أمطار على فترات، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً، وارتفاع في درجات الحرارة السطحية نهاراً تتكون بعض السحب الركامية الممطرة.

وأشار المركز في تقريره إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيراً من أتربة مثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الغويفات (منطقة الظفرة)، نتيجة رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.