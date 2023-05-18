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بلدية أم القيوين تخصص منطقة آمنة للسباحة

مراقبة الشاطئ أثناء اضطراب البحر للحد من حوادث الغرق (من المصدر)
18 مايو 2023 13:56

سعيد أحمد (أم القيوين)
أكدت دائرة بلدية أم القيوين جاهزيتها لفصل الصيف، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على ممارسة السباحة على الشواطئ، مؤكدة أنه تم تخصيص منطقة آمنة للسباحة في شاطئ «البيت متوحد» بالإمارة، وتوفير 4 منقذين للتعامل مع حالات الغرق وتوعية مرتادي الشاطئ.

وقالت الدائرة، إن المنطقة الآمنة للسباحة، خالية من التيارات البحرية، وقريبة من المنقذين، وتوجد بها خاصية الأعلام بالألوان فالأحمر يدل على عدم الدخول للبحر، والأصفر يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر قبل ممارسة السباحة، والأخضر يسمح بدخول البحر في الأوقات المحددة.

وتعتزم بلدية أم القيوين، ضمن خططها المستقبلية للشواطئ، توسعة نطاق المنقذين لتغطية أكبر مساحة لشواطئ الإمارة، والتي تعد وجهة جمالية ومتنفساً للعائلات في الأجواء المختلفة، مؤكدة أن الفترة المسموح بها لممارسة السباحة من الساعة 6 صباحاً وحتى غروب الشمس، بهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الشاطئ من حوادث الغرق.

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وأضافت أنه في حال وجود أي خطر في البحر، تتخذ بلدية أم القيوين سياسة العلم الأحمر، الذي يوضح عند رفعه منع دخول البحر في أي شكل من الأشكال، لافتة إلى أن رفع الأعلام سياسة عالمية تدل على حالات مختلفة مثل اضطراب البحر، أو اقتراب عاصفة أو ارتفاع الأمواج أو وجود خطر من كائنات بحرية.

وتدعو بلدية أم القيوين، زوار شواطئ الإمارة، إلى ممارسة السباحة في المنطقة الآمنة، المزودة بالمنقذين، وعدم ترك الأطفال بمفردهم بالقرب من البحر، وارتداء سترة النجاة عند السباحة، وعدم دخول البحر في حال اضطرابه وارتفاع الأمواج، واتباع النصائح والإرشادات الموجودة على اللوحات، والتأكد من رفع العلم الأخضر، حفاظاً على سلامة الجميع.

 

أم القيوين
السباحة
الشواطئ
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