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"اجتماعية الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين

المجلس الوطني الاتحادي
18 مايو 2023 13:54

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الخميس، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقرير اللجنة لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واعتمدت اللجنة تقرير مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ومن المقرر مناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

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