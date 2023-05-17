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«أمانة للرعاية الصحية» تفتتح وحدة رعاية طويلة الأمد للأطفال

«أمانة للرعاية الصحية» تفتتح وحدة رعاية طويلة الأمد للأطفال
18 مايو 2023 02:36

أبوظبي (وام)

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افتتحت «أمانة للرعاية الصحية» المزود الرائد على مستوى المنطقة لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد وخدمات التأهيل المتخصص والرعاية الصحية المنزلية ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، المنشأتان التابعتان لمبادلة للرعاية الصحية «وحدةً جديدة للرعاية الطويلة الأمد خاصة بالأطفال»، وذلك بمقر المستشفى في أبوظبي. وتتمتع الوحدة الجديدة بإمكانات الرعاية المركزة، ضمن بيئة علاجية متميزة ومخصصة للأطفال لتحاكي أساليب العناية المنزلية بالمرضى التي تقدم في المستشفى على مدار الساعة للحالات الحادة والحالات المعقدة إضافة إلى الحالات التي تتطلب خدمات الرعاية طويلة الأمد. يأتي هذا التعاون بين منشآت الرعاية الصحية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية بوصفه خطوة تدعم الارتقاء بخدمات الرعاية طويلة الأمد الخاصة بالأطفال في إمارة أبوظبي، وبما ينسجم مع رؤية «مبادلة للرعاية الصحية» الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ورفد المجتمع الإماراتي برعاية صحية محلية متخصصة وعالمية المستوى.
تهدف «وحدة الرعاية طويلة الأمد» الجديدة بمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال «إلى توفير أفضل مستويات الرعاية المقدمة بأيدي الخبراء المشرفين على الوحدة الجديدة من قبل أمانة للرعاية الصحية التي نالت حديثاً اعتماد اللجنة الدولية لاعتماد مرافق إعادة التأهيل (كارف العالمية) ومقرُّها في الولايات المتحدة، وذلك بفضل المستوى المتقدم لما تقدّمه من خدمات الرعاية الطويلة الأمد للأطفال والبالغين.

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