محمد الشرقي يشهد إطلاق منظومة الفجيرة للتميز الحكومي

الفجيرة (الاتحاد)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ضرورة تعزيز مفاهيم الريادة والتميز وتطوير مستويات الأداء وجودة الخدمات الحكومية، عبر توظيف المُمكّنات الداعمة لمنظومة التميز الحكومي التي تواكب المتغيرات العالمية لعمل الحكومات، وتدعم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات في جميع القطاعات. جاء ذلك خلال حضور سمّوه، حفل إطلاق منظومة الفجيرة للتميز الحكومي، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة. وأشار سموّ ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للتوجّهات الاستراتيجية للإمارة، التي تتواءم مع متطلبات التنافسية العالمية. كما شهد سمو ولي عهد الفجيرة، خلال حفل الإطلاق، توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الأميري بالفجيرة، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء. كما كرّم سمو ولي عهد الفجيرة، 32 منتسباً للدبلوم المهني «مقيّم منظومة التميز الحكومي»