مكتوم بن محمد: ماضون في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية بدبي

دبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس، والذي يأتي ضمن متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.

وأطلق سموه، خلال ترؤسه الاجتماع، التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية في إمارة دبي للعام 2022، والذي يوثق مبادراتها وأنشطتها، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية للعام الماضي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ماضون في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي، لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وصولاً إلى نظام قضائي يقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق العدالة وصون حقوق أفراد المجتمع».

وأكد سموه أن مؤشرات الأداء التي أظهرها التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية، وما شهدته منظومة السلطة القضائية من تطور، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة قضائية داعمة لاستقرار المجتمع، وتعزيز ريادة دبي العالمية.

ووجّه سموه بمتابعة تنفيذ الخطط التطويرية، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتسهيل إنجاز الأعمال، وبما ينعكس على كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي.

واعتمد سموه، خلال الاجتماع، نظام تقارير الرؤساء المباشرين لأعضاء السلطة القضائية، وهو نظام يهدف إلى قياس أداء أعضاء السلطة القضائية من حيث القدرات والكفاءات الإدارية والتطويرية، وغيرها من المسائل المهنية.

كما اعتمد سموه معايير ترقية أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين والتي تستهدف قياس كفاءة أعضاء السلطة القضائية لشغل الوظائف الأعلى في سلم وظائف أعضاء السلطة القضائية، حيث يأتي اعتماد هذه المعايير استكمالاً لمشروع تطوير أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية التي سبق اعتماد المرحلة الأولى منها في العام 2022 والتي تضمنت تعديل أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية المواطنين.

وناقش سموه مجموعة من طلبات أعضاء السلطة القضائية، كما التقط سموه صورة تذكارية مع أعضاء فرق إعداد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تحليل متطلبات الخطة وإخراجها بالشكل الذي يصب في مصلحة تطوير كفاءة وأداء أعضاء السلطة القضائية.

وسلط التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي للعام 2022، الضوء على أهم المشاريع المنجزة في العام الماضي والتي شملت إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات، والتي تمثل نقلة مهمة في مجال العمل القضائي في دعاوى التركات من خلال إجراءات ميسرة توازن بين متطلبات العدالة الناجزة وخصوصية هذا النوع من الدعاوى والحاجة لسرعة الفصل فيها.

كما شملت أهم المشاريع تطوير جهاز التفتيش القضائي، من خلال إعادة هيكلته، وإصدار لائحته التنظيمية، وتعديل تبعيته ورفده بعدد كافٍ من المفتشين القضائيين المؤهلين. بالإضافة إلى إعادة تنظيم أحكام ومتطلبات ترقية أعضاء السلطة القضائية، من خلال منظومة تضمن تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية وتنمية كفاءتهم.

مشاريع

شهد العام 2022 إنجاز مجموعة من المشاريع التقنية، حيث تمت أتمتة أعمال محاكم دبي والنيابة العامة، واستكمال مشروع المسار الرقمي للدعوى الجزائية، ومشروع إذن القبض والتفتيش الذكي، ومشروع التحقيق والتقاضي عن بعد.

وقد شهد العام 2022 إصدار 51 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، كما أصدر المجلس القضائي خلال العام نفسه 42 قراراً فيما عرض عليه من مبادرات وطلبات متعلقة بأعمال السلطة القضائية وشؤون أعضائها.

وفي إطار الدراسات التطويرية، أنجزت الأمانة العامة للمجلس القضائي 63 دراسة، ما بين دراسات تطويرية وأخرى متعلقة بما عرض عليها من الجهات ذات الصلة من طلبات وموضوعات.

كما شهد العام 2022 تعيين 63 عضواً جديداً في السلطة القضائية، ليصل إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية بنهاية العام إلى 349 عضواً، بنسبة توطين بلغت نحو 60%.