صقر غباش يبحث تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع الصين

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صباح أمس، معالي تشاو ليجي -رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق، أمس، خلال زيارته الحالية إلى الدولة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين، وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تتميز بأنها علاقات استراتيجية وتاريخية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

ونقل معالي تشاو ليجي تحيات فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل معالي صقر غباش، معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين وتمنيات سموه لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق بدوام الرقي في شتى المجالات.