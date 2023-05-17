الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شعبة الوطني» تشارك في مئوية الزعيم القومي لأذربيجان

حمد الرحومي ووفد الشعبة خلال الاحتفالية (من المصدر)
18 مايو 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
ولي عهد عجمان يستقبل السفير البلجيكي

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، في احتفال المجلس الوطني الأذربيجاني باليوبيل الـ100 للزعيم القومي لأذربيجان حيدر علييف، في العاصمة الأذرية باكو. ضم الوفد كلاً من: جميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضر الاحتفال محمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان. وقال حمد أحمد الرحومي في كلمة للشعبة البرلمانية الإماراتية في هذه المناسبة، إن المجلس الوطني الاتحادي يعرب عن تهانيه بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الأذربيجاني حيدر علييف؛ الذي كرس حياته لخدمة شعبه ووطنه.

المجلس الوطني الاتحادي
أذربيجان
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©