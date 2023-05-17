«شعبة الوطني» تشارك في مئوية الزعيم القومي لأذربيجان

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، في احتفال المجلس الوطني الأذربيجاني باليوبيل الـ100 للزعيم القومي لأذربيجان حيدر علييف، في العاصمة الأذرية باكو. ضم الوفد كلاً من: جميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضر الاحتفال محمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان. وقال حمد أحمد الرحومي في كلمة للشعبة البرلمانية الإماراتية في هذه المناسبة، إن المجلس الوطني الاتحادي يعرب عن تهانيه بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الأذربيجاني حيدر علييف؛ الذي كرس حياته لخدمة شعبه ووطنه.