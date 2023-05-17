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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

ملك إسبانيا يتسلم من سفير الإمارات أوراق اعتماده (وام)
18 مايو 2023 02:36

مدريد (وام)

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قدم عمر عبيد محمد الحصان الشامسي أوراق اعتماده إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية.  ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى جلالته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.  من جانبه، حمّل جلالته السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.  وتمنى جلالته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. 

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