الطقس اليوم غائم ومغبر

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س، وتكون حالة البحر في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:33 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 07:07.

وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والمد الثاني عند الساعة 20:23 والجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 03:18.