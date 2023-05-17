7 مذكرات تفاهم لـ«الاتحاد للقطارات» في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شركة الاتحاد للقطارات مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 15 و16 مايو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والهيئة الخليجية للسكك الحديدية. واستقبل المعرض أكثر من 10.000 مشارك، بما في ذلك 300 عارض، و8 وزراء، و600 من كبار الشخصيات، من 30 دولة من حول العالم.ووقعت الشركة سبع مذكرات تفاهم خلال الحدث، تضمنت شراكة استراتيجية مع «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» لتأسيس شركة مشتركة، وتعاون مع «أرسنال»Arsenale شركة الضيافة الفاخرة الإيطالية، وشركة ميكو للخدمات اللوجستية، التي تعود ملكيتها لمجموعة موانئ أبوظبي. بالإضافة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، المشغل الوطني للسكك الحديدية في المملكة المغربية، و«أوبر» شركة التكنولوجيا العالمية، و«سكايغو» Skygo الشركة المتخصصة بعمليات الشحن باستخدام الطائرات المسيّرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، هيئة حكومية مستقلة تأسست للإشراف والرقابة على مرافق التعدين المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية في الفجيرة. وستدعم مذكرات التفاهم فرص تبادل المعرفة بين الاتحاد للقطارات وشركائها، إلى جانب دعم جهودها الرامية لتطوير خدماتها في مجالات شحن البضائع ونقل الركاب.

شبكات السكك الحديدية

قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «نفخر باستضافة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية مرة أخرى، وهو ما يتماشى مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وإدراكها للمميزات التي توفرها شبكات السكك الحديدية، وأهمية الاعتماد على القطارات لشحن البضائع ونقل الركاب. يعد الحدث هذا العام الأكبر على الإطلاق، ويسعدنا تعزيز التزامنا نحو شركائنا والمشاركة جنباً إلى جنب مع الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السكك الحديدية.» وتابع: «إن مذكرات التفاهم التي أبرمناها تعكس جهودنا الرامية لمواصلة استكشاف فرص الشراكات التي تساعدنا في تحسين فعالية وكفاءة شبكة السكك الحديدية الوطنية. ويأتي ذلك في إطار اهتمامنا بتطوير شبكة واسعة تغطي كافة أرجاء الدولة، وتعود بالكثير من الفوائد على الركاب والمستفيدين من خدمات النقل بالسكك الحديدية في كافة القطاعات».

وأضاف: «تعزز الشراكة الجديدة مع (دي إتش إل جلوبال فورواردينج)، أهمية الحدث، بوجود شركة الاتحاد للقطارات كجهة مستضيفة، باعتباره منصة مهمة لإبرام الشراكات والاتفاقيات مع الشركات العالمية، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل».