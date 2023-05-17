«الهلال الأحمر» تكرم المدارس الفائزة في جائزة عون بالعين

محمد البلوشي (العين)

نظمت هيئة الهلال الأحمر، فرع مدينة العين، صباح أمس، الحفل السنوي لتوزيع «جائزة عون للخدمة المجتمعية»، في دورتها العاشرة، على مستوى الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، للعام الدراسي 2022 - 2023 على مسرح مكتبة زايد المركزية بالعين، والتي جاءت هذا العام أكثر تميزاً وثراء نسبة لأهمية الموضوعات التي تطرقت إليها، وتناولت عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة، مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وشهدت مجالات الجائزة تنافساً شديداً بين المؤسسات التعليمية المشاركة والتي تميزت برامجها بالتنوع والابتكار.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي ودعم دور المؤسسات التعليمية في المجتمع المحلي، إضافة إلى خلق قيادات مستقبلية واعية ومدركة بأهمية العمل التطوعي والخيري والإنساني.

وكرم الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة العين، الشركاء الاستراتيجيين، والفائزين على اختلاف فئات الجائزة.

وهنأ الدكتور أحمد عبيد الظاهري جميع المؤسسات التعليمية والتأهيلية الفائزة بجائزة عون للخدمة المجتمعية على مستوى المدينة في دورتها العاشرة، مشيداً بجهودها المتميزة في تحقيق أهداف الجائزة هذا العام.