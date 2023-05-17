تعاون بين «التربيـة» ونظيرتها العُمانية

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم توقيعها اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجال التربوي والتعليمي مع نظيرتها في سلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة رسمية لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ووفد الوزارة إلى السلطنة.

ووقع معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي المذكرة عن الجانب الإماراتي، في حين وقعتها عن جانب وزارة التربية والتعليم العُمانية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حمد محمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة وسيف راشد المزروعي، مستشار وزير التربية والتعليم من الجانب الإماراتي، وحضر من جانب سلطنة عُمان الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات ثنائية تاريخية واستثنائية رسخ جذورها الترابط الاجتماعي والثقافي بين الشعبين، ويدعم ازدهارها التعاون المشترك في القطاعات كافة. وجاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للسلطنة العام الماضي ولقاءه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، وما صاحبها من توقيع العديد من مذكرات التعاون المشترك، لتعكس إرادة البلدين في العمل لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بينهما».

وأضاف معاليه: «تركز الاتفاقية مع الأشقاء في السلطنة على التعاون في مجالات رئيسية تشمل التخطيط والتقويم التربوي، ورسم السياسات والأنظمة والقوانين في القطاع، وتطوير قدرات المعلمين والقائمين بالعمل التربوي، والعمل المشترك في مجال إدارة البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية، وفي مجالات نظم الامتحانات والمؤهلات، والتعليم المستمر والتربية الخاصة، بالإضافة إلى مجالات التعليم المهني والتقني، والابتكار، والحوكمة».