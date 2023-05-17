«مدرسة 42 أبوظبي» تستضيف مسابقة دولية للبرمجة

دبي (الاتحاد)

عقدت (iCodejr)، أكاديمية البرمجة عبر «الإنترنت» المرخصة لطلاب المدارس شراكة مع 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، لاستضافة نسخة أبوظبي من مسابقة (Code Battle) للبرمجة، والمخصصة لطلاب الصف التاسع حتى الثالث عشر، والتي ستقام في 30 سبتمبر المقبل، فيما ستقام النسخة المخصصة لطلاب الصف الأول حتى الثامن في الأول من أكتوبر المقبل.

وتُعد (Code Battle) مسابقة سنوية مشتركة بين المدارس، تجمع الطلاب، بهدف تعزيز التعاون وبناء المهارات الإبداعية المعرفية، وإبراز كفاءتهم في مجال البرمجة. ويتنافس الطلاب من الصف الأول حتى الثالث عشر من مختلف المدارس في جميع أنحاء الدولة، ضمن ثلاث مجموعات تتضمن طلاب الصف الأول حتى الرابع، وطلاب الصف الخامس حتى الثامن، وطلاب الصف التاسع حتى الثالث عشر، حيث ستحظى الفرق الفائزة من كل إمارة بفرصة للتنافس على لقب (National Level Grand Champions). وتتيح المسابقة لكل فريق أن يتنافس بما لا يقل عن مشاركين اثنين أو ثلاثة مشاركين كحد أقصى.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «يسرنا استضافة نسخة أبوظبي من مسابقة (Code Battle) للبرمجة في حرم مدرستنا، والتي تقام في الإمارة للمرة الأولى، إذ يأتي ذلك في إطار جهودنا الرامية للمساهمة في بناء جيل من المبرمجين المتميزين وتزويدهم بمهارات القرن الواحد والعشرين لتمكينهم من لعب دور محوري في ريادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي».

وأضاف: «شهدت مدرسة 42 أبوظبي منذ تأسيسها انضمام 475 طالباً وطالبة، من بينهم 137 من مواطني دولة الإمارات، لتدعم مساعي الإمارة وتطلعاتها لتوفير منظومة تعليمية متنوعة وشاملة تساهم في تمكين كوادر بشرية قادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للعمل في أبرز القطاعات الحيوية في الدولة».

وقالت حنان موتي، الشريك المؤسس في (iCodejr): «جاء تنظيم المسابقة بحرم مدرسة 42 أبوظبي في إطار مساعينا لإتاحة الفرصة للمبرمجين خارج إمارة دبي، حيث يقع فرعنا الرئيسي، للمشاركة في مسابقة (Code Battle) في الوقت الذي تواصل فيه البرمجة اكتسابها للزخم على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، إذ إن الهاكاثونات من نوع مسابقة (Code Battle) توفر فرصة استثنائية للمبرمجين الصغار لتوسعة مداركهم واستكشاف إمكاناتهم ومساعدتهم على معرفة ما يمكنهم تحقيقه باستخدام مهاراتهم في البرمجة».

نوع جديد

تجسّد مدرسة البرمجة 42 أبوظبي التي تأسست عام 2020 نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة. وتعدّ المدرسة إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والأفراد. وتطورت مدرسة 42 أبوظبي لتصبح حاضنة للمواهب تعمل على تطوير الكفاءات الوطنية وصقلها في مجال البرمجة لبناء جيل من المبرمجين القادرين على ريادة مستقبل أبوظبي الرقمي.