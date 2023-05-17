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تعاون بين جامعة الإمارات وجامعات مصرية

أحمد مراد متحدثاً أمام المؤتمر (من المصدر)
18 مايو 2023 02:35

العين (الاتحاد)

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 شاركت جامعة الإمارات مؤخراً في مؤتمر جامعة عين شمس الدولي العلمي الحادي عشر بجمهورية مصر العربية، ومثّل الجامعة في المؤتمر الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي حيث قدّم ورقة بحثية بعنوان: دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد كأداة لأبحاث أهداف التنمية المستدامة - دراسة حالة من دولة الإمارات، وذلك ضمن جلسة نظّمتها جامعة عين شمس وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد والفضاء في مصر وجامعة الإمارات.
وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن حضور جامعة الإمارات في هذا المؤتمر كشريك في تنظيم جلسة علمية تأتي ضمن الجهود البحثية التي تحرص الجامعة على مُشاركة المجتمع العلمي بنتائج مشاريعها البحثية، كما تعتبر هذه المشاركة ضمن أجندة جامعة الإمارات في عام الاستدامة 2023، والتي تُعزّز من جهود الجامعة الرامية إلى تحقيق أهداف وطموحات هذا العام، بالإضافة إلى إبراز رؤية الجامعة في دعم التوجهات الاستراتيجية الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد استعرض الدكتور أحمد مراد في ورقته البحثية ممارسات البحث العلمي في جامعة الإمارات كنموذج في دعم أهداف التنمية المستدامة، باستخدام أدوات تكنولوجية وبحثية تساعد في فهم عميق للتحديات ذات الصلة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
وتطرّق الدكتور أحمد مراد إلى عدد من الدراسات البحثية، والتي استخدمت الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية كأداة علمية للتعرف على التغيرات التي تطرأ على التحدّيات العلمية ذات الصلة بالمياه. وقد التقى الدكتور أحمد مراد على هامش المؤتمر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث. وعلى هامش الزيارة العلمية للقاهرة، عقد الدكتور أحمد مراد اجتماعاً تعارفياً مع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة لبحث فرص التعاون المستقبلي بين جامعة الإمارات وجامعة القاهرة في المجالات ذات الاهتمام البحثي المشترك. 
كما قام أيضاً بعقد اجتماع في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مع الدكتور صلاح عبية، رئيس مركز الفوتونيات والمواد الذكية بالمدينة وأستاذ كرسي «اليونسكو» في التكنولوجيا الحديثة للتنمية المستدامة بقارة أفريقيا، تعرّف خلاله على تجربة جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

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