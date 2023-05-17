طلبة «أميركية الشارقة» يحولون حاوية شحن إلى صف دراسي متنقل

الشارقة (الاتحاد)

تبرعت شركة «ترانزتيك» للتصنيع التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها بحاوية شحن بطول 40 قدماً لكلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة، ضمن مبادرة للتصميم والبناء ستؤدي إلى تحويل الحاوية إلى فصل دراسي متنقل خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، مع إمكانية استفادة المجتمعات النائية من هذا الفصل الدراسي. بدأ المشروع أستاذ العمارة المساعد باتريك رودس، والذي تواصل مع خريج الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيس قسم التسويق في «ترانزتيك» كاشف بهاور، لمناقشة إمكانية تزويد طلبة العمارة في عامهم الأخير في الجامعة بحاوية شحن، ليعملوا عليها، وتكون مشروعاً بارزاً وإرثاً لكلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة.

وأكد بهاور أن هذه كانت فرصة لإحداث تأثير إيجابي على التجربة التعليمية لطلبة العمارة مع المساهمة أيضاً في جهود الاستدامة في دولة الإمارات، قال: «أصبحت حاويات الشحن اتجاهاً عصرياً في مجال العمارة المستدامة بسبب ملاءمتها للبيئة».