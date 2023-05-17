الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طلبة «أميركية الشارقة» يحولون حاوية شحن إلى صف دراسي متنقل

طلبة «أميركية الشارقة» يحولون حاوية شحن إلى صف دراسي متنقل
18 مايو 2023 02:35

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
ولي عهد الشارقة يكرم رعاة وشركاء «الخدمات الإنسانية»

 تبرعت شركة «ترانزتيك» للتصنيع التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها بحاوية شحن بطول 40 قدماً لكلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة، ضمن مبادرة للتصميم والبناء ستؤدي إلى تحويل الحاوية إلى فصل دراسي متنقل خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، مع إمكانية استفادة المجتمعات النائية من هذا الفصل الدراسي. بدأ المشروع أستاذ العمارة المساعد باتريك رودس، والذي تواصل مع خريج الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيس قسم التسويق في «ترانزتيك» كاشف بهاور، لمناقشة إمكانية تزويد طلبة العمارة في عامهم الأخير في الجامعة بحاوية شحن، ليعملوا عليها، وتكون مشروعاً بارزاً وإرثاً لكلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة. 
وأكد بهاور أن هذه كانت فرصة لإحداث تأثير إيجابي على التجربة التعليمية لطلبة العمارة مع المساهمة أيضاً في جهود الاستدامة في دولة الإمارات، قال: «أصبحت حاويات الشحن اتجاهاً عصرياً في مجال العمارة المستدامة بسبب ملاءمتها للبيئة».

أميركية الشارقة
الشارقة
الجامعة الأميركية
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©