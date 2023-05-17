«مركز فاطمة بنت مبارك» تقنيات متطورة في تشخيص وعلاج الأورام

أبوظبي (وام)

يقدم «مركز فاطمة بنت مبارك» التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تقنيات سريرية متطورة في تشخيص وعلاج أمراض الأورام على أيدي نخبة متميزة من الخبراء المختصين لتقديم رعاية عالية المستوى في علاج أمراض الأورام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تزويد المركز بأحدث الأجهزة عالية الجودة التي تعزز من جودة رعاية أمراض الأورام من خلال تقنيات التشخيص والفحص الشامل ليكون أفضل وجهة للمرضى لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وتطرق الخبراء بالمستشفى، خلال جولة تعريفية لوسائل الإعلام بالمركز - إلى أحدث الخيارات العلاجية المتاحة للأورام، من أبرزها علاج «إيثوس» الإشعاعي التكيفي، والتقنية المتطورة لعلاج الأورام في دولة الإمارات وباستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتتيح هذه التقنية العلاجية لفريق التصوير الشعاعي الطبي تعديل الخطة العلاجية للمريض بشكل مباشر بناءً على التغييرات اليومية في حالته الصحية البدنية.

وتطرق الخبراء إلى علاج الانصمام الراديوي (علاج الانصمام الإشعاعي عبر الشرايين باستخدام الإيتريوم -90)، وهو إجراء علاجي يستخدم الجسيمات المشعة لتدمير خلايا الأورام في الكبد، وينطوي على حقن حبيبات مجهرية صغيرة ضمن الأوعية التي تنقل الدم إلى الورم في الكبد، وتُصدر هذه الحُبيبات المجهرية إشعاعات تستهدف الخلايا الخبيثة، بينما تحافظ على أنسجة الكبد السليمة إضافة إلى روبوت العلاج الكيميائي الذي يستفيد من عملية تركيب مؤتمتة لضمان سلامة مقدم الرعاية والمريض وتحضير الجرعات الخطرة بسهولة ودقة تامة.

ويقدم هذا الروبوت العديد من الفوائد، بما في ذلك تعزيز سلامة المريض ومقدم الرعاية، وكفاءة الخدمات الصيدلانية، وتقليص التكاليف التشغيلية، ودعم ثقة كوادر التمريض وتيسير الحفاظ على سجل المريض بشكل مؤتمت، وتبسيط إدارة المخزون والعلاج الإشعاعي «Edge»، وهو خيار علاجي آخر للأورام يتسم بالدقة العالية، ويجري دون أي تدخل جراحي باستخدام الإشعاع التجسيمي لاستهداف خلايا الورم وحماية الأنسجة السليمة، الأمر الذي يجعله خياراً عالي الكفاءة والفاعلية.

ويقدم المركز أيضاً المعالجة الكثبية أو الإشعاع الداخلي، وهو إجراء يضع مادة مشعة داخل العضو المصاب ولأن هذا النوع من العلاج يسمح بتطبيق جرعات عالية من الإشعاع الموضعي على مناطق معينة من الجسم، فإنه يحد من الآثار الجانبية مقارنة بالإشعاع الخارجي، ويتيح تطبيق العلاج في وقت أقصر.