وزير العدل يستقبل رؤساء الوفود المشاركة

أبوظبي (وام)

استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الأول الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من 16-18 مايو الجاري، بحضور القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية.

واستعرض معاليه، خلال اللقاء، سبل التعاون القضائي بين الدول لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور السلطات المركزية في هذا المجال، مضيفاً أن هذا المؤتمر مهم جداً لتبادل الخبرات والتعاون بين السلطات المركزية في الدول للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل ترسيخ الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبهم، تقدم المشاركون بجزيل الشكر لدولة الإمارات ممثلة بوزارة العدل على احتضان أعمال المؤتمر. شارك في أعمال المؤتمر الأول من نوعه في العالم، والذي تحتضنه العاصمة أبوظبي، وانطلقت فعالياته أمس الأول ويستمر لثلاثة أيام برعاية معالي وزير العدل، 32 دولة.