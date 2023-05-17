الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وزير العدل يستقبل رؤساء الوفود المشاركة

وزير العدل يستقبل رؤساء الوفود المشاركة
18 مايو 2023 02:35

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي

 استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس،  في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الأول الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من 16-18 مايو الجاري، بحضور  القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية.
واستعرض معاليه، خلال اللقاء، سبل التعاون القضائي بين الدول لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور السلطات المركزية في هذا المجال، مضيفاً أن هذا المؤتمر مهم جداً لتبادل الخبرات والتعاون بين السلطات المركزية في الدول للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل ترسيخ الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبهم، تقدم المشاركون بجزيل الشكر لدولة الإمارات ممثلة بوزارة العدل على احتضان أعمال المؤتمر. شارك في أعمال المؤتمر الأول من نوعه في العالم، والذي تحتضنه العاصمة أبوظبي، وانطلقت فعالياته أمس  الأول ويستمر لثلاثة أيام برعاية معالي وزير العدل، 32 دولة.

وزارة العدل
أبوظبي
وزير العدل
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©