سهيل المزروعي: الصناعة البحرية رافد استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني

دبي(الاتحاد)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، يستقطب الشركات العالمية وملاك السفن من أجل الارتقاء ببيئة ممارسة الأعمال في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً بحرياً عالمياً.

وقال معاليه: إن قطاع النقل البحري يعتبر من أهم القطاعات التي تسهم إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الوطني، وسلط الضوء على ملامح رؤية الإمارات وخطتها الاستراتيجية لتطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وإنجازاتها ومشاريعها التوسعية في مجال تحديث الموانئ في ضوء ما تتميز به موانئها من إمكانات وخدمات، مشدداً علي البعد الاستراتيجي والاقتصادي للقطاع البحري.

ولفت إلى ما تمتلكه موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية وغيرها من الموانئ الحيوية بالدولة من تقنيات وإمكانيات، فضلاً عن الخبرات والقدرات المتوافرة لدى القطاع البحري، مشيراً إلى أن الإمارات رائدة في مبادرات الاستدامة والتحول إلى الطاقة الخضراء، وتقليل البصمة الكربونية. وأكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص، منوهاً إلى لقائه عدداً من ممثلي ومسؤولي الشركات العالمية العاملة في الدولة لبحث سبل التعاون وتعزيز الخطط والمبادرات التي سيقدمها المجتمع البحري واللوجستي وإيصال صوتهم إلى المنظمة البحرية الدولية، وشدد على أهمية إشراك الشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الصناعة البحرية، بوصفها رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.

ويعتبر «أسبوع الإمارات البحري» التجمع الأكبر للمهنيين والخبراء في القطاع البحري من جميع أنحاء دولة الإمارات، ويضم سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستمر أسبوعاً كاملاً، وتوفر للمشاركين فرصة للالتقاء وبناء الشراكات وتبادل الأفكار.

وتستمر فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023 برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من قادة الصناعة وصناع القرار.

واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة العاملة في القطاع البحري، نظم أسبوع الإمارات البحري بنجاح «ملتقى حوار دور المرأة في تميز الأعمال البحرية» لدعم مبادرة «قائدات باختلاف» التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العام الماضي، تأكيداً على أهمية تمكين النساء في الصناعة.

الابتكار

وقالت نيانا ناندكومار، المدير العام لجمعية وكلاء الشحن في دبي: «على مدى سنوات عديدة، أثبت العديد من النساء العاملات في القطاع البحري كفاءتهن في العديد من المجالات، مثل إدارة السفن وتشغيل الموانئ وقيادة العمليات اللوجستية، والمشاركة في البحث والتطوير للتقنيات المبتكرة. وقد أضافت المرأة برؤيتها وإمكاناتها قيمة مضافة للقطاع، كما أسهمت من خلال قدراتها الإبداعية ومهارتها في تعزيز التكيف وتطوير الأفكار المتنوعة.

وقالت إيما هويل مديرة التطوير في الشرق الأوسط في «إنفورما ماركتس» و«ماريتايم آند كروز»: «ركز اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط على أهمية التنوع والابتكار في الصناعة البحرية، وسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة على جميع المستويات، كما شكلت«حاضنة الابتكار» منصة فريدة لتطوير الحلول الجديدة التي تصنع مستقبل الصناعة. ومن الضروري أن نواصل التركيز على التنوع والابتكار لبناء تجمع بحري أكثر مرونة ومنظومة بحرية مستدامة».