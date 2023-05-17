تعزيز الحس الأمني للوقاية من الجريمة

العين (الاتحاد)

ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية تعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي بالوقاية من الجريمة بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في محاضرة توعوية بعنوان (الحس الأمني وتعزيز ثقافة التوعية المجتمعية لدى أفراد المجتمع) والتي عُقدت في مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي بمنطقة الطوية في مدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة ومشاركة أعضاء من «كلنا شرطة».

واستعرض المقدم أحمد محمد النيادي المحاضر في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مجموعة من المحاور المهمة حول الوقاية من التنمر ومكافحة المخدرات والأمن مسؤولية الجميع والوقاية من حرائق المركبات والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة في الإبلاغ عن مختلف القضايا.

وأكد أهمية التوعية الأمنية في مواجهة السرقة والاحتيال الإلكتروني، وأشار إلى بعض الأخطاء التي توقع مرتكبيها في الابتزاز الإلكتروني، من بينها ضعف الوازع الديني وتأثر الشخص بالظروف الحياتية الصعبة، والانحراف خلف علاقات وهمية، وعدم مراقبة الآباء لأبنائهم وارتياد المواقع الإلكترونية المشبوهة.