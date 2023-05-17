الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعزيز الحس الأمني للوقاية من الجريمة

مشاركون في المحاضرة (من المصدر)
18 مايو 2023 02:35

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي

ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية تعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي بالوقاية من الجريمة بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في محاضرة توعوية بعنوان (الحس الأمني وتعزيز ثقافة التوعية المجتمعية لدى أفراد المجتمع) والتي عُقدت في مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي بمنطقة الطوية في مدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة ومشاركة أعضاء من «كلنا شرطة».
واستعرض المقدم أحمد محمد النيادي المحاضر في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مجموعة من المحاور المهمة حول الوقاية من التنمر ومكافحة المخدرات والأمن مسؤولية الجميع والوقاية من حرائق المركبات والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة في الإبلاغ عن مختلف القضايا.
وأكد أهمية التوعية الأمنية في مواجهة السرقة والاحتيال الإلكتروني، وأشار إلى بعض الأخطاء التي توقع مرتكبيها في الابتزاز الإلكتروني، من بينها ضعف الوازع الديني وتأثر الشخص بالظروف الحياتية الصعبة، والانحراف خلف علاقات وهمية، وعدم مراقبة الآباء لأبنائهم وارتياد المواقع الإلكترونية المشبوهة.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©